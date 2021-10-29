30 октября псковичей ждёт тёплый и солнечный день

13:30, 29 октября 2021, ПАИ

30 октября в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов. Атмосферное давление выше нормы.