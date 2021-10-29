Творческая семья художников из Острова поборется за «Народное признание – 2021»

14:57, 29 октября 2021, ПАИ

Творческая семья художников Александра, Светланы, 12-летний Дуни и 9-летней Ани Оболенских из Острова поборется за статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Талант». Заявку прислали Светлана и Александр Оболенские.

В заявке отмечается, что семья художников Оболенских занимается книжной иллюстрацией и создаёт уникальные книжные проекты вместе с детьми. В них соединяются профессиональное и наивное детское образные решения. Семья активно, регулярно и успешно участвует в выставках, конкурсах, благотворительных проектах всероссийского и международного масштаба.

Семья Оболенских – лауреат XIV Международного конкурса книжной иллюстрации и дизайна «Образ книги – 2021» в номинации «Специальный диплом» «за привлечение детей к творчеству». Впервые за историю конкурса лауреатом стала творческая семья. Участники международного благотворительного проекта «Солнечный луч» талантливых писателей с особенностями здоровья. Семья Оболенских проиллюстрировала сказку «Добрая девочка» Марии Баталовой (дочери советского артиста Алексея Баталова) для сборника рождественских сказок «Однажды в Новый год...». Книга должна выйти в декабре 2021 года. Оболенские активно сотрудничают с издательством «Русский художник». Издательство поддерживает российское детское изобразительное творчество, выпускает ежегодный журнал «Иллюстратор». В 2021 году на обложке журнала работа Дуни и Александра Оболенских «Средняя полоса», в журнале опубликована статья о творчестве семьи Оболенских.

Александр Оболенский – член Союза художников России с 2001 года, живописец и график. Победитель Всероссийского конкурса эскизов почтовой марки и открыток «Образ современной России» 2021 года, лауреат Всероссийской художественной выставки-конкурса произведений академиков, членов творческих союзов и художников-педагогов «Пейзаж моей родины» 2020 года. Победитель выставки-конкурса в рамках всероссийского пленэра 2021 года, посвящённого 76-й годовщине Великой Победы. Победитель международного конкурса «Мастер + ученик» 2017 года. Финалист национальной литературной премии имени Сергея Есенина «Русь моя» 2017 года. Автор персональных альбомов живописи и графики: альбом «Александр Оболенский. Святогорские выставки» из серии «Святогорская галерея» издательства «Сельцо Михайловское» музея-заповедника А. С. Пушкина, 2007; альбом «Александр Оболенский» издательства «М. Сканрус», Москва, 2008; альбом «Встречи и судьбы. Русское реалистическое искусство второй половины ХХ века» издательства «Галарт», Москва, 2010. Авторы заявки подчеркнули, что в альбоме Оболенский является одним из авторов статей и эссе. Произведения художника находятся в собрании Ярославского художественного музея, Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск», Порховского краеведческого музея.

Светлана Оболенская – лауреат Всероссийского конкурса иллюстраций к саге «Сквозь зеркала» Кристель Дабо – «Внутри зеркал». Художник-иллюстратор многих детских книг: «Колобок», «Три медведя» издательства «Качели», «Жил-был святой» О. Фонова издательства сестричества И. Брянчанинова, Москва, островского писателя А. Кушнеренко «Остров – рубеж и опора земли русской» и многих других.

Дуня Оболенская – учащаяся шестого класса средней школы №7 имени В. Н. Пушкарёва в Острове. Победитель Всероссийского конкурса иллюстраций для книги Дж. К. Роулинг «Икабог» 2020 (одна из 34 детей-иллюстраторов книги «Икабог», издательства «Махаон» 2020). Лауреат Всероссийского конкурса «Сказки Пушкина» от журнала «Мурзилка» 2019 и «Чудо Рождества» от журнала «Добрыня» 2017 (работы опубликованы в журналах). Финалист международного конкурса книжной иллюстрации «Little Hakka» (Китай) 2019, детских рисунков памяти Клинта (Индия) 2018. Победитель Всероссийского конкурса юных писателей, иллюстраторов и книжных блогеров «Дайте слово!» (конкурс проводила АНОО «Областная гимназия имени Е. М. Примакова» совместно с российским издательством «Абрикобукс»), Всероссийских виртуальных арт-акций: «Портрет моего героя», посвящённый Бессмертному полку; «Он сказал: «Поехали!», посвящённый Дню космонавтики, Всероссийского виртуального марафона «Моя страна – моя история» 2021. Финалист всероссийских конкурсов: «Великая Победа и история моей семьи», «Школа, я скучаю!» 2020, «Семья, Родина и Я» 2021, «Иллюстраций к сказкам Андерсена» 2021 (конкурс проводил Государственный Дарвиновский музей).

Аня Оболенская – учащаяся третьего класса средней школы №7 имени В. Н. Пушкарёва в Острове. Лауреат I степени Всероссийского творческого конкурса рисунков-иллюстраций к сказкам Х. К. Андерсена 2020. Финалист международного конкурса книжной иллюстрации «Little Hakka» (Китай) 2019. Призёр Всероссийского конкурса юных писателей, иллюстраторов и книжных блогеров «Дайте слово!» 2021 (конкурс проводила АНОО «Областная гимназия имени Е. М. Примакова» совместно с российским издательством «Абрикобукс»). Финалист Всероссийского конкурса иллюстраций к сказкам Андерсена 2021 (конкурс проводил Государственный Дарвиновский музей).

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.