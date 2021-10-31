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Хэллоуин отмечают 31 октября

Хэллоуин отмечают в ряде стран мира 31 октября. Как сообщает calend.ru, празднику, который приходится на ночь перед Днем всех святых, не менее двух тысяч лет.

Истоки он берет из кельтской культуры, где были четко обозначены «начала времен года». Их было четыре. Самайн (другое название праздника) означал собой приход зимы.

В VII веке Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября Днем всех святых, чтобы отвлечь английский народ от языческих обычаев. После 2 ноября стали называть Днем всех душ в честь поминания усопших.

В последние годы праздник вернулся в Европу, он популярен в Америке и некоторых азиатских странах. Дети примеряют костюмы чудовищ и ходят по соседским домам, прося сладости. Также проводятся тематические вечеринки, фейерверки, маскарады. Один из атрибутов праздника - полая тыква с вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри. Её выставляют на окно, чтобы отпугнуть духов. Тыкву придумали использовать американцы. Ранее в Ирландии и Шотландии страшные маски со свечками внутри вырезали из реп и картофелин, а в Англии — из свеклы.

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