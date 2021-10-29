Коронавирус добрался в Тонгу

22:47, 29 октября 2021, ПАИ

Тонга — островное государство в Тихом океане, включающее 170 островов — сообщило о первом случае коронавируса за всю пандемию.Об этом сообщил Telegram-канал Свежести.

По состоянию на эту пятницу теперь только четыре страны официально не имели случаев инфицирования COVID-19 — Туркменистан, Тувалу, Науру и Северная Корея.