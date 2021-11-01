Замдиректора великолукского Центра соцобслуживания Алена Эшенберг выдвинута на «Народное признание - 2021»

10:08, 01 ноября 2021, ПАИ

Замдиректора Центра социального обслуживания Великих Лук Алена Эшенберг выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Призвание». Заявку прислала директор учреждения Лидия Устинова.

В заявке отмечается, что за время работы в Центре в должности социального педагога, заведующего отделением социальной помощи семьям и детям, заместителем директора (с 2019 года) Алена Эшенберг проявила себя как креативный, инициативный, думающий сотрудник, у которого задуманные проекты как правило воплощаются в жизнь. Постоянно повышая квалификацию, участвуя в различных вебинарах, Алена Эшенберг извлекает из полученных знаний идеи, темы для применения их в работе Центра. Для воплощения своих задумок в 2020 году была участником образовательной программы «PRO - СОЦИУМ» РАХИГС, получила специальность «Специалист в социальной сфере», одновременно приобрела навыки в области проектного управления.

«Алена Эшенберг являет собой пример современного руководителя: мыслит системно и перспективно, заранее определяя возможные трудности и пути их преодоления, имеет склонность к самоанализу, высказывает подчиненным только конструктивную критику, опирается на профессионализм коллектива единомышленников», - отметила Лидия Устинова.

При этом в заявке подчеркивается, что, являясь ответственным специалистом по охране труда, Алена Эшенберг принимала активное участие в 2020 году в подготовке, организации и проведении специальной оценки условий труда сотрудников учреждения. Сейчас поданы документы на участие в областном смотре-конкурсе в номинации «Лучшая организация по охране труда» и в номинации «Лучший специалист по охране труда».

За достижения в работе награждена: благодарственным письмом территориального управления Великих Лук ГГУСЗН ПО, благодарностью администрации Великих Лук, почетной грамотой администрации Великих Лук, благодарственным письмом администрации Псковской области, почетной грамотой комитета по социальной защите Псковской области. Два года подряд признана победителем второго этапа всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» Псковской области в номинации «Специальная премия «Лучший молодой специалист социальной службы».

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.