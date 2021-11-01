Более 570 заявок на догазификацию подали жители Островского района

19:34, 01 ноября 2021, ПАИ

1 ноября заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов посетил Островский район, где проконтролировал организацию работы по догазификации домовладений, проводимую в соответствии с поручением президента РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вице-губернатор ознакомился с работой абонентского офиса, где жители района могут получить всю необходимую информацию, а также подать заявление, предоставить необходимый пакет документов. Здесь работают операторы, размещены информационные памятки для населения. Заявления также принимают в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Специалисты абонентского отдела «Газпром межрегионгаз» отметили, что в муниципалитете зарегистрировано более 570 заявок на догазификацию. Сейчас людей информируют о необходимости дополнить предоставленные сведения. Работа проводится при помощи почтовой рассылки и по телефону.

В завершение рабочего визита Василий Осипов провел рабочее совещание со специалистами. Обсуждались варианты активизации работы с жителями, подавшими пакет документов на догазификацию. В ближайшее время с ними будут подписаны договоры, и ресурсоснабжающая организация приступит к проектированию, чтобы построить необходимые инженерные сети.

В 16 муниципалитетах Псковской области подано более 9 тысяч заявок на догазификацию. В настоящее время «Газпром межрегионгаз» ведет работу по заключению договоров с заявителями, а также информированию жителей региона по дополнению поданного ранее комплекта документов с учетом необходимости предоставления СНИЛС и ИНН.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрей Турчак и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов дали старт программе догазификации в Псковской области - газ был подан в одно из домовладений в Пыталовском районе.