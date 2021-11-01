Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 570 заявок на догазификацию подали жители Островского района

1 ноября заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов посетил Островский район, где проконтролировал организацию работы по догазификации домовладений, проводимую в соответствии с поручением президента РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вице-губернатор ознакомился с работой абонентского офиса, где жители района могут получить всю необходимую информацию, а также подать заявление, предоставить необходимый пакет документов. Здесь работают операторы, размещены информационные памятки для населения. Заявления также принимают в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Специалисты абонентского отдела «Газпром межрегионгаз» отметили, что в муниципалитете зарегистрировано более 570 заявок на догазификацию. Сейчас людей информируют о необходимости дополнить предоставленные сведения. Работа проводится при помощи почтовой рассылки и по телефону.

В завершение рабочего визита Василий Осипов провел рабочее совещание со специалистами. Обсуждались варианты активизации работы с жителями, подавшими пакет документов на догазификацию. В ближайшее время с ними будут подписаны договоры, и ресурсоснабжающая организация приступит к проектированию, чтобы построить необходимые инженерные сети.

В 16 муниципалитетах Псковской области подано более 9 тысяч заявок на догазификацию. В настоящее время «Газпром межрегионгаз» ведет работу по заключению договоров с заявителями, а также информированию жителей региона по дополнению поданного ранее комплекта документов с учетом необходимости предоставления СНИЛС и ИНН.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрей Турчак и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов дали старт программе догазификации в Псковской области - газ был подан в одно из домовладений в Пыталовском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

01 ноября 2021

Более 40 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
01 ноября 2021

Главная тема: ПАИ запустило новый проект с полюбившимися псковичам ведущими
01 ноября 2021

95% военнослужащих вакцинировали от COVID-19 в России
01 ноября 2021

Более 69 млн рублей получит Псковская область на лекарства для больных COVID-19
01 ноября 2021

Шесть новых светофоров появятся в Пскове до конца года
01 ноября 2021

Член этнокультурного общества народа сето: Крайне важно пройти перепись населения
01 ноября 2021

Более 70 сотрудников завода «Титан-Полимер» прошли обучение за счет работодателя
01 ноября 2021

Директор НПЦ по охране памятников Алексей Калиненко призвал псковичей привиться от COVID-19

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...