Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе, где столкнулись грузовик и ВАЗ

19:55, 01 ноября 2021, ПАИ

Публикуем видео с места дорожно-транспортного происшествия в Псковском районе, где столкнулись два автомобиля – ГАЗ-3309 и ВАЗ-2112.

ДТП произошло 1 ноября. Автомобили двигались в попутном направлении в сторону Гдова. Грузовик остановился для совершения поворота в деревню Струково. Водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, в результате чего ВАЗ врезался в ГАЗ-3309, после чего произошло опрокидывание грузовика. Водителя ВАЗа зажало в кабине. Прибывшие спасатели деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического инструмента и передали медикам.

От полученных травм водитель ВАЗ-2112 скончался в больнице.