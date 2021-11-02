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Общество

Псковский губернатор заявил, что регион вышел на пик заболеваемости COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире телеканала «Россия 24» 2 ноября предположил, что в настоящее время в регионе проходит пик заболеваемости коронавирусом.

Глава региона отметил, что по сравнению с прошлой неделей фиксируется незначительное снижение заболеваемости.

«Рост заболеваемости у нас начался со второй недели сентября, новых случаев становилось больше на 20-30% ежедневно, все резервы были направлены на борьбу с коронавирусом», - отметил Ведерников.

Губернатор также рассказал, что сейчас развернуто 1085 коек для лечения коронавирусных больных, а также задействованы неперепрофилированные койки для долечивания тяжелых больных.

Михаил Ведерников напомнил, что в регионе были поэтапно введены ограничительные меры.

«Мы не стали широко применять систему QR-кодов, ввели только на то, без чего люди могут прожить. Например, не стали ограничивать работу парикмахерских», - добавил глава региона.

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