Со смартфоном и паспортом: как в Псковской области будут проверять QR-коды

15:46, 26 октября 2021, ПАИ

С 30 октября в Псковской области начнётся проверка QR-кодов для посещения общественных заведений, будь то кафе, фуд-корты, аквапарки, бассейны, фитнес-клубы или иные спортивные объекты. Сегодня, 26 октября, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ руководитель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев рассказал, кто и как будет проверять QR-коды у граждан.

Андрей Михеев напомнил, что основные дополнительные ограничения, которые были внесены в противокоронавирусный указ, коснулись сфер образования, развлечений, общепита, гостеприимства. «Это сферы, где люди, общаясь, могут контактировать и вирус может распространяться», – заметил он.

По словам руководителя профильного комитета, проверять QR-коды о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-тесты, сделанные за последние 72 часа, у посетителей будут представители бизнеса: торговых центров, общественного питания, фитнес-центров. Проверяющие будут сканировать QR-код при помощи камеры на смартфонах. На экране появится информация о привитом: его инициалы, дата рождения, номер паспорта. И вот эти сведения проверяющий должен будет сверить с паспортом гражданина, который перед входом также необходимо будет предъявлять.

Посетители, которые будут отказываться показывать документ или код, не будут обслуживаться на территории заведений.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Напомним, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Псковской области объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, псковичам с 30 октября необходимо предоставлять QR-коды или ПЦР-тесты для посещения общественных мест.

О том, как получить QR-код и что делать, если привился, а сертификата на «Госуслугах» нет, читайте здесь.