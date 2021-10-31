Получение выплат для пострадавших в ЧС упростили в России

09:23, 03 ноября 2021, ПАИ

В России упростили получение денежной поддержки для жителей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, пишет РИА Новости.

В пресс-службе правительства РФ уточняется, что теперь для получения финансовой помощи таким гражданам больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о гражданах, которым положена единовременная материальная помощь и выплаты из-за утраты имущества первой необходимости. Для их получения теперь будет достаточно подтвердить в органах самоуправления факт проживания в помещении, которое пострадало в результате ЧС.

Несколько нововведений коснутся индивидуальных предпринимателей, чье имущество пострадало в результате терактов и контртеррористических операций. Компенсации им будут выплачиваться такие же, что и организациям, зарегистрированным как юридические лица. Ранее размеры господдержки пострадавшим предпринимателям не были четко регламентированы.