Почти все регионы России ввели QR-коды

20:44, 05 ноября 2021, ПАИ

Почти во всех регионах России уже заработали QR-коды для посещения госучреждений, общепита и культурных объектов. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесённой болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах», – отметила Татьяна Голикова.

Напомним, что в Псковской области с 30 октября начала действовать система QR-кодов – теперь они будут необходимы для доступа в общепит, на предприятия досуга, в аквапарк, бассейны, фитнес-клубы. Подробнее о пунктах вакцинации в Псковской области и о режиме работы можно узнать здесь.