С 30 октября в Псковской области начнёт действовать система QR-кодов

11:43, 30 октября 2021, ПАИ

С 30 октября в Псковской области начнёт действовать система QR-кодов – они теперь будут нужны для доступа в общепит, на предприятия досуга, в аквапарк, бассейны, фитнес-клубы. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

По его словам, в регионе постарались найти оптимальные и наименее болезненные сценарии борьбы с инфекцией. Михаил Ведерников напомнил, что, в отличие от целого ряда регионов, Псковская область не пошла по пути локдауна. Многие отрасли продолжают работать.

«Мы сохранили возможность работать для этих отраслей, но будем требовать неукоснительного исполнения действующих ограничений. Друзья, ситуация непростая и нестандартная. Она требует от всех нас способности адаптироваться», – заметил губернатор.

Он подчеркнул, что в регионе никогда не перегибали палку в части штрафов и ко всем относились с пониманием. Михаил Ведерников попросил организации и граждан не злоупотреблять этим отношением.

Он сообщил, что к грубым нарушителям будут применяться самые жёсткие меры. Последний пример: за проведение подпольных вечеринок и продажу алкоголя без лицензии была оштрафована кальянная в Пскове на 3 млн рублей.

«Давайте избегать подобных инцидентов и будем вместе работать в соответствии со всеми требованиями, которые нам продиктовала существующая реальность», – сказал губернатор.