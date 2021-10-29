Время работы пунктов вакцинации увеличили в Псковской области
В Пскове и Великих Луках увеличили время работы мобильных пунктов вакцинации. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Время работы пунктов вакцинации в Пскове:
СРЦ «Простория» – с 08:00 до 20:00 (будние дни), с 09:00 до 20:00 (выходные);
ТЦ «Империал» – с 10:00 до 20:00 ежедневно;
ТЦ «Акваполис» – с 10:00 до 20:00 ежедневно;
ТЦ «Фьорд Плаза» – с 12:00 до 20:00 ежедневно;
СК «Ледовый дворец» – с 08:00 до 20:00 ежедневно.
В Велики Луках:
ТЦ «Апельсин» – с 10:00 до 20:00 ежедневно.
Глава региона призвал жителей приходить на вакцинацию, чтобы защитить от вируса себя и своих близких.
Как часто вы пишите от руки?
Более 280 тысяч жителей Псковской области уже приняли участие во всероссийской переписи населения
Результаты и перспективы работы Северо-Западного центра математических исследований обсудили в ПсковГУ
Елена Селецкая: Руководитель не может требовать от сотрудников вакцинироваться, если сам не прошел вакцинацию