Время работы пунктов вакцинации увеличили в Псковской области

15:19, 29 октября 2021, ПАИ

В Пскове и Великих Луках увеличили время работы мобильных пунктов вакцинации. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Время работы пунктов вакцинации в Пскове:

СРЦ «Простория» – с 08:00 до 20:00 (будние дни), с 09:00 до 20:00 (выходные);

ТЦ «Империал» – с 10:00 до 20:00 ежедневно;

ТЦ «Акваполис» – с 10:00 до 20:00 ежедневно;

ТЦ «Фьорд Плаза» – с 12:00 до 20:00 ежедневно;

СК «Ледовый дворец» – с 08:00 до 20:00 ежедневно.

В Велики Луках:

ТЦ «Апельсин» – с 10:00 до 20:00 ежедневно.

Глава региона призвал жителей приходить на вакцинацию, чтобы защитить от вируса себя и своих близких.