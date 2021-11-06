Очаг коронавируса на одном из предприятий Печорского района снят с контроля Роспотребнадзора

11:36, 06 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области снят с контроля Роспотребнадзора очаг коронавируса на территории предприятия «Евро-Керамика» в Печорском районе. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области остаются активными два очага коронавируса: в Пушкиногорском доме ветеранов и в пансионате «Кривск» Печорского района.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 59 756 человек, 51 403 пациента выздоровели, 936 человек умерло.