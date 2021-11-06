Ещё 292 человека заразились COVID-19 в Псковской области

11:05, 06 ноября 2021, ПАИ

59 756 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 292 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровели 51 403 пациента (за сутки – 303), умерло 936 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 618 079 тестов на коронавирус (за сутки – 1 983).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.