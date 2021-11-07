Повторейко: Риск тромбообразования при COVID-19 высокий
«Риск тромбообразования и рецидива тромбоэмболии лёгочной артерии при COVID-19 высокий», — ответила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте на вопрос о риске образования тромбов при коронавирусной инфекции.
Ранее Анастасия Повторейко ответила на вопрос о детской вакцинации и рассказала о вреде приёма антибиотиков при заболевании коронавирусной инфекцией.
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