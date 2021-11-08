Светлана Мельникова: Псковскому музею не хватает PR-менеджера

09:53, 08 ноября 2021, ПАИ

Директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Светлана Мельникова считает, что учреждению не хватает PR-менеджера. Об этом она заявила в эфире второго выпуска нового видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online» 8 ноября.

«Я знала музей, Псковскую область с хорошей стороны, но сейчас идет погружение, самое главное знакомство с коллективом», - отметила Мельникова.

По ее словам, самое главное сейчас — идут «гигантские реставрационные работы». Светлана Мельникова считает, что необходимо сохранять старые традиции, но при этом «должно родиться что-то новое». «Сделать гармоничный музей — непростая история», - добавила она.

«Псковский телеграм Online» выходит на YouTube-канале Псковского агентства информации, в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте», в Telegram-канале «Псковские новости». Свежий выпуск также планируется транслировать в Instagram-аккаунте ПАИ.

Первый выпуск проекта вышел в прямой эфир 1 ноября.