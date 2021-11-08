Светлана Мельникова: Псковскому музею не хватает PR-менеджера
Директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Светлана Мельникова считает, что учреждению не хватает PR-менеджера. Об этом она заявила в эфире второго выпуска нового видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online» 8 ноября.
«Я знала музей, Псковскую область с хорошей стороны, но сейчас идет погружение, самое главное знакомство с коллективом», - отметила Мельникова.
По ее словам, самое главное сейчас — идут «гигантские реставрационные работы». Светлана Мельникова считает, что необходимо сохранять старые традиции, но при этом «должно родиться что-то новое». «Сделать гармоничный музей — непростая история», - добавила она.
«Псковский телеграм Online» выходит на YouTube-канале Псковского агентства информации, в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте», в Telegram-канале «Псковские новости». Свежий выпуск также планируется транслировать в Instagram-аккаунте ПАИ.
Первый выпуск проекта вышел в прямой эфир 1 ноября.
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