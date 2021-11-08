Готовность к отопительному сезону в Псковской области в этом году на 4% лучше, чем в прошлом
В Псковской области в этому году готовность к отопительному сезону на 4% лучше, чем в прошлом. Об этом рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире второго выпуска нового видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online» 8 ноября.
По словам Сергея Грахова, учитываются запасы топлива и готовность сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, котельных и многое другое.
Всего на подготовку к зиме 2021-2022 года было затрачено порядка полумиллиарда рублей.
«До 15 ноября все муниципалитеты Псковской области должны получить паспорта готовности к отопительному сезону», - напомнил Грахов.
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16 муниципалитетов Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону
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