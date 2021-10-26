До 15 ноября все муниципальные образования Псковской области должны получить паспорта готовности к отопительному сезону

19:55, 26 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, которое провел полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

В целях безопасного прохождения отопительного периода обсудили общую ситуацию в регионах, акцентировав внимание на объектах жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса. Была представлена информация о запасах топлива в теплоснабжающих организациях, о сформированных материальных и финансовых резервах и готовности органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС к выполнению задач по предназначению в осенне-зимнем отопительном периоде 2021–2022 годов.

В рамках заседания глава региона проинформировал Александра Гуцана о подготовке и прохождении в регионе отопительного сезона. Он рассказал, что с 7 по 22 сентября отопительный сезон начат во всех муниципальных образованиях и городских округах. На подготовку выделено более 440 млн рублей, в том числе на строительство, модернизацию, капитальный ремонт объектов, а также на приобретение топлива.

Проверку подготовки к отопительному периоду проходят в настоящее время муниципальные образования. Александр Гуцан обратил внимание руководителей регионов на необходимость держать на особом контроле своевременное (до 15 ноября) получение муниципальными образованиями паспортов готовности. Также он подчеркнул необходимость постоянного контроля выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в периоды нерабочих дней и зимних праздников.

«К отопительному сезону готовы. Аварийных ситуаций на объектах ЖКХ не допущено. Готовность объектов ЖКХ составляет 99%», – заметил глава региона Михаил Ведерников и добавил, что десять районов уже получили паспорта готовности, а после проверки Северо-Западным управлением Ростехнадзора, паспорта получат оставшиеся муниципалитеты, кроме Новоржевского и Псковского районов, где еще продолжаются ремонтные работы. Вместе с тем глава региона подчеркнул, что будет сделано все необходимое, чтобы к середине ноября все паспорта были получены. Михаил Ведерников напомнил, что в прошлом году только Островский район не получил паспорт готовности, что было связано со строительством новой котельной. В этом году объект работает в плановом режиме, жители получают и тепло, и горячую воду.

«В сфере ЖКХ особое внимание уделяется повышению платежной дисциплины как населения, так и муниципальных предприятий. Задача выравнивания финансовой ситуации в сфере ЖКХ непростая, к ней подходим системно и взвешенно, задействуем глав районов, руководителей предприятий, службу судебных приставов. Дополнительно используем доступные инструменты Фонда содействия реформированию ЖКХ для модернизации отрасли. Как показывает практика, те предприятия, которые проходят модернизацию, становятся финансово устойчивыми», – сообщил глава региона и в качестве положительного примера привел котельную в Островском районе.

По итогам заседания приняты протокольные решения, направленные на минимизацию возможных угроз при прохождении отопительного периода. Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе организован контроль за их исполнением.