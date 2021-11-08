Минцифры: Срок действия QR-кодов остаётся прежним
Сроки действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 остаются прежними, изменения в личных кабинетах на портале государственных услуг не должны вызывать тревоги у граждан России, сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры РФ.
«Портал Госуслуг работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», – отметили в Минцифры.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что срок действия сертификатов о вакцинации сокращён с года до шести месяцев. Такие данные пользователи увидели на портале госуслуг. Также граждане отмечали, что в работе сайта госуслуг произошёл сбой.
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