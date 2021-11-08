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Премия "Народное признание"

ФК «Луки-Энергия» поборется за «Народное признание – 2021» в номинации «Рекорд»

Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Луки-Энергия» из Великих Лук пополнила список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Рекорд». Заявку прислала Мария Поповская.

Футбольный клуб «Луки-Энергия» реализовывает в Великих Луках проект «Футбол – объединяет всех!», направленный на привлечение работников трудовых коллективов к регулярным занятиям физической культурой и спортом через занятия футболом.

В проекте принимает участие более 150 человек, работников предприятий и организаций, отмечается в заявке.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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