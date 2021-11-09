Креативное пространство «Лофт» претендует на «Народное признание – 2021»

11:39, 09 ноября 2021, ПАИ

Креативное пространство «Лофт» поборется за статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Открытие». Заявку прислала и. о. заведующего кафедрой дизайна Института математического моделирования и игропрактики Псковского государственного университета Вероника Кучеровская.

В заявке она отметила, что «Лофт» — технически оснащённый центр развития, реализации талантов, креативного отдыха и объединения молодёжи, включающий два зала-лектория, зону живого общения, арт-пространство и творческую мастерскую.

За время существования «Лофта» там прошло большое количество увлекательных значимых мероприятий с участием интересных людей из разных сфер творчества и науки.

«Кафедра дизайна Псковского государственного университета с удовольствием сотрудничала с Креативным пространством «Лофт» при проведении международного дизайн-фестиваля «PDF». Высокое техническое оснащение и душевная атмосфера, интересный дизайн помещений, компетентный персонал – все это способствовало творческому воодушевлению участников фестиваля. Заслужило восторженные отзывы приглашенных гостей в том числе из Санкт-Петербурга. Резекне (Латвия) и Витебск (Беларусь) смогли поучаствовать в фестивале онлайн», - отметила Вероника Кучеровская.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.