Спасшая трехлетнего ребенка великолучанка Любовь Алтынь номинирована на «Народное признание – 2021»

09:32, 09 ноября 2021, ПАИ

Жительница Великих Лук Любовь Алтынь, которая спасла выпавшего из окна трехлетнего ребенка, претендует на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Поступок». Заявку прислала редакция газеты «Великолукская правда. Новости».

В марте этого года Любовь Алтынь, сама того не предполагая, спасла жизнь трехлетнему мальчику, который выпал из окна пятого этажа на улице Лейтенанта Шмидта. Женщина в последний момент успела поймать ребенка, когда тот приземлялся на куст.

Ребенок забрался на стоящий под окном диван, затем залез на подоконник и легко открыл створку окна, так как отсутствовал фиксатор. Любовь Алтынь в то время была во дворе и, заметив, что ребенок вот-вот упадет, побежала к нему почти через весь двор по грязи и клумбам.

В итоге мальчика на скорой помощи доставили в больницу с ссадинами и множественными ранами. Великолукские хирурги в экстренном порядке выполнили первичную хирургическую обработку раны. Медики отметили, что для падения с пятого этажа у малыша было минимум повреждений и по счастливой случайности ни одного перелома.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.