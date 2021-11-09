Авиакомпания «Скол» не будет обслуживать рейс Псков – Минск

12:28, 09 ноября 2021, ПАИ

Авиакомпании «Скол» отказали в осуществлении перелётов по маршруту Псков – Минск. Об этом сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 9 ноября.

В настоящий момент Росавиация не дала разрешение. Но направление перелётов прорабатывается, от планов никто не отказывается, уточнил он.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Скол» подала заявку на выполнение полётов по маршруту Псков – Минск в период с 12 ноября по 31 декабря.