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Общество

В Псковской области с виновника ДТП взыскали более 700 тысяч рублей за моральный вред

В ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов завершено взыскание более 700 тысяч рублей по возмещению вреда здоровью, причиненного преступлением. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

В отношении виновника ДТП, в котором погиб человек, возбудили уголовное дело. В рамках уголовного дела суд удовлетворил исковые требования родственников о выплате компенсации морального вреда в сумме 704 тысячи рублей.

Судебный пристав вынес постановление об ограничении должника в специальном праве управления транспортным средством, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства гражданина, а также постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы страны.

В периоды официального трудоустройства мужчины денежные средства в счёт задолженности удерживались из его заработной платы. На осень 2021 года остаток задолженности по исполнительному производству составлял 635 тысяч рублей.

Гражданин изыскал необходимые денежные средства для погашения долга. На сегодняшний день денежные средства перечислены в полном объеме. Кроме того, он оплатил ещё 49 тысяч рублей исполнительского сбора.

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