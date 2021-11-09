Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Премия "Народное признание"

Заслуженный мастер спорта России Маргарита Сидоренко пополнила список претендентов на «Народное признание - 2021»

Заслуженный мастер спорта России Маргарита Сидоренко пополнила список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Рекорд». Заявку прислала редакция газеты «Великолукская правда. Новости».

Маргарита Сидоренко тренируется в Великих Луках на базе спорткомплекса «Стрелец» под руководством своего наставника – заслуженного тренера РФ Виталия Андреева.

На прошедших паралимпийских играх в Токио в смешанных соревнованиях вместе с Кириллом Смирновым Маргарита Сидоренко принесла золото российской команде в стрельбе из классического лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

С этим событием Маргариту Сидоренко лично поздравил президент Владимир Путин. Торжественная церемония вручения госнаград победителям паралимпийских игр в Токио прошла в Екатерининском зале Кремля.

Помимо этого Маргарита Сидоренко – обладательница серебряной медали чемпионата мира по стрельбе из лука 2015 года, дважды золотой призер чемпионата России 2020 и 2021 годов.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

09 ноября 2021

Педагог из Дедовичей Оксана Айкина претендует на статуэтку «Народного признания - 2021»
09 ноября 2021

Себежский центр «Добрый стоматолог» номинирован на «Народное признание»
09 ноября 2021

Заслуженный мастер спорта России Маргарита Сидоренко пополнила список претендентов на «Народное признание - 2021»
09 ноября 2021

Креативное пространство «Лофт» претендует на «Народное признание – 2021»
09 ноября 2021

Спасшая трехлетнего ребенка великолучанка Любовь Алтынь номинирована на «Народное признание – 2021»
08 ноября 2021

ФК «Луки-Энергия» поборется за «Народное признание – 2021» в номинации «Рекорд»
08 ноября 2021

Помогавший семейной паре выбраться из смятого в ДТП автомобиля инспектор ДПС претендует на «Народное признание»
03 ноября 2021

Tele2 поддержит премию «Народное признание» в шестой раз


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...