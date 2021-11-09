Заслуженный мастер спорта России Маргарита Сидоренко пополнила список претендентов на «Народное признание - 2021»

14:51, 09 ноября 2021, ПАИ

Заслуженный мастер спорта России Маргарита Сидоренко пополнила список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Рекорд». Заявку прислала редакция газеты «Великолукская правда. Новости».

Маргарита Сидоренко тренируется в Великих Луках на базе спорткомплекса «Стрелец» под руководством своего наставника – заслуженного тренера РФ Виталия Андреева.

На прошедших паралимпийских играх в Токио в смешанных соревнованиях вместе с Кириллом Смирновым Маргарита Сидоренко принесла золото российской команде в стрельбе из классического лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

С этим событием Маргариту Сидоренко лично поздравил президент Владимир Путин. Торжественная церемония вручения госнаград победителям паралимпийских игр в Токио прошла в Екатерининском зале Кремля.

Помимо этого Маргарита Сидоренко – обладательница серебряной медали чемпионата мира по стрельбе из лука 2015 года, дважды золотой призер чемпионата России 2020 и 2021 годов.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.