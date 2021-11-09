Педагог из Дедовичей Оксана Айкина претендует на статуэтку «Народного признания - 2021»

16:26, 09 ноября 2021, ПАИ

Педагог отделения дополнительного образования Дома творчества Дедовичской средней школы №1 Оксана Айкина стала претендентом на статуэтку «Народного признания - 2021» в номинации «Призвание». Заявку прислала заведующая отделением дополнительного образования «Дом творчества» МБОУ «Дедовичская СШ №1» Елена Васильева.

Оксана Айкина имеет стаж работы 38 лет, из них 26 лет работает педагогом дополнительного образования в отделении дополнительного образования «Дом творчества» Дедовичской средней школы.

«Оксана Владимировна – высококвалифицированный, творческий, опытный педагог, имеющий глубокие и разносторонние знания по теории и методике преподавания декоративно-прикладного творчества. Свою главную задачу видит в формировании у обучающихся положительного отношения к знаниям, творчеству, активному участию их в различных мероприятиях. Её ученики имеют прочные знания и умения, ежегодно занимают призовые места в районных, областных, всероссийских конкурсах, выставках различных уровней», - отмечается в заявке.

Елена Васильева также подчеркнула, что Оксана Айкина делится опытом работы с коллегами своего района на мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, общественности, обучающихся и их родителей.

За успехи в обучении и воспитании неоднократно награждена почетными грамотами Государственного управления образования Псковской области в 2000, 2005 году; грамотами Управления образования Дедовичского района – в 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 годах; благодарственными письмами главы Дедовичского района – в 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годах; почетной грамотой Собрания депутатов Дедовичского района в 2015 году. В 2016 году в рамках празднования Дня посёлка была награждена в номинации «Лучший по профессии».

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.