Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Премия "Народное признание"

Педагог из Дедовичей Оксана Айкина претендует на статуэтку «Народного признания - 2021»

Педагог отделения дополнительного образования Дома творчества Дедовичской средней школы №1 Оксана Айкина стала претендентом на статуэтку «Народного признания - 2021» в номинации «Призвание». Заявку прислала заведующая отделением дополнительного образования «Дом творчества» МБОУ «Дедовичская СШ №1» Елена Васильева.

Оксана Айкина имеет стаж работы 38 лет, из них 26 лет работает педагогом дополнительного образования в отделении дополнительного образования «Дом творчества» Дедовичской средней школы.

«Оксана Владимировна – высококвалифицированный, творческий, опытный педагог, имеющий глубокие и разносторонние знания по теории и методике преподавания декоративно-прикладного творчества. Свою главную задачу видит в формировании у обучающихся положительного отношения к знаниям, творчеству, активному участию их в различных мероприятиях.  Её ученики имеют прочные знания и умения, ежегодно занимают призовые места в районных, областных, всероссийских конкурсах, выставках различных уровней», - отмечается в заявке.

Елена Васильева также подчеркнула, что Оксана Айкина делится опытом работы с коллегами своего района на мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, общественности, обучающихся и их родителей.

За успехи в обучении и воспитании неоднократно награждена почетными грамотами Государственного управления образования Псковской области в 2000, 2005 году; грамотами Управления образования Дедовичского района – в 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 годах; благодарственными письмами главы Дедовичского района – в 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годах; почетной грамотой Собрания депутатов Дедовичского района в 2015 году. В 2016 году в рамках празднования Дня посёлка была награждена в номинации «Лучший по профессии».

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

09 ноября 2021

Педагог из Дедовичей Оксана Айкина претендует на статуэтку «Народного признания - 2021»
09 ноября 2021

Себежский центр «Добрый стоматолог» номинирован на «Народное признание»
09 ноября 2021

Заслуженный мастер спорта России Маргарита Сидоренко пополнила список претендентов на «Народное признание - 2021»
09 ноября 2021

Креативное пространство «Лофт» претендует на «Народное признание – 2021»
09 ноября 2021

Спасшая трехлетнего ребенка великолучанка Любовь Алтынь номинирована на «Народное признание – 2021»
08 ноября 2021

ФК «Луки-Энергия» поборется за «Народное признание – 2021» в номинации «Рекорд»
08 ноября 2021

Помогавший семейной паре выбраться из смятого в ДТП автомобиля инспектор ДПС претендует на «Народное признание»
03 ноября 2021

Tele2 поддержит премию «Народное признание» в шестой раз

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...