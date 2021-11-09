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Общество

Россияне проводят в соцсетях почти час в день

Ежедневно в соцсети заходит 49% россиян. 73% россиян пользуется социальными сетями и у каждого пользователя есть аккаунт в 3,3 соцсетей.

Авторы исследования отметили, что на соцсети приходится четверть всего времени пользования интернета, что объясняется многофункциональностью платформы. На сегодняшний день социальные сети объединяют в себе мессенджеры, видео и музыку, магазины, новости, игры и многое другое.

Согласно данным Mediascope, наибольший среднесуточный охват в РФ наблюдается у «ВКонтакте» – 31%, на втором месте – Instagram с охватом в 24%, на третьем – TikTok с охватом в 13%. У Telegram, Facebook и «Одноклассников» среднесуточный охват составляет 12%.

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