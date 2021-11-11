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Премия "Народное признание"

Директор сети кофеен «Каверин» стал претендентом на «Народное признание»

Директора сети кофеен «Каверин» Павла Передельского выдвинули на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2021» в номинации «Бизнесмен года».

Кофейно-винный бар CAVERIN открыл свои двери для жителей Пскова 14 августа 2020 года. За это время кофейня приготовила около 47 тысяч чашек кофе, что стало для руководства главным показателем доверия к проекту.

Сам же проект был назван в честь известного писателя, который родился в Пскове,  Вениамина Александровича Каверина.

«Мы смогли объединить две культуры кофе и вина в одном месте как Вениамин Александрович объединил две стихии - море и небо, в своем знаменитом романе «Двакапитана», - рассказывает Передельский.

Сейчас у проекта две точки: кофейно-винный бар в центре города и кофейня в формате TO GO [прим. - кофе с собой]. Директор сети рассказал, что создание и развитие кофеен нацелены на качество продукта, сервис, а также на погружение каждого гостя в кофейную и винные культуры.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

 

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