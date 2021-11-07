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Страна и мир

Российские ученые сделали шаг к созданию лекарства от Паркинсона и Альцгеймера

Ученые из Южного федерального университета нашли белок Hsp70, способствующий восстановлению клеток периферической нервной системы, поврежденных в результате механического воздействия. Белок относится к классу белков теплового шока, они есть в клетках всех живых организмов. Их синтез усиливается при повышении температуры или в других стрессовых для клетки условиях. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно проведенным экспериментам, выяснилось, что белок Hsp70 помогает восстановить нервные клетки, правильная работа которых была нарушена. Планируется продолжить эксперименты. Уточняется, что ученые намерены создать первое в своем роде лекарство против болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также для терапии нейротравм.

Заведующая кафедрой медицинской биохимии и биофизики УрФУ Ирина Данилова отметила, что использование белка теплового шока для лечения нейродегенерации может дать хороший результат, так как это его естественная функция в организме.

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