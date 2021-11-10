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Премия "Народное признание"

Себежский стоматолог Мария Сенькова поборется за статуэтку «Народного признания»

Стоматолог-хирург, имплантолог, руководитель центра «Добрый стоматолог» в Себеже Мария Сенькова пополнила список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Призвание». Заявку прислала Ирина Новикова, пациент клиники.

Женщина обратилась в стоматологический центр «Добрый стоматолог» с сильным воспалением — кусок пломбы ушел в пазуху. Перед этим в Пскове специалисты заявили, что требуется операция по удалению зуба и чистке пазух, но после того, как спадет воспаление. Ирина Новикова выяснила, что такую операцию делают в ее родном городе Себеж.

«Мария Николаевна всё рассказала, объяснила, сделала все оперативно, качественно и почти безболезненно! После операции администраторы клиники звонили и узнавали о самочувствии. Такое внимание и отношение после моих гонений было очень приятно. Спустя неделю все зажило и швы сняли», - рассказала в заявке женщина.

Она добавила, что Мария Сенькова по-настоящему грамотный и ценный специалист, который ведет личный блог, где рассказывает о современных методах лечения и возможностях стоматологии.

«На обучение к ней приезжают доктора из других регионов. Несмотря на плотный график, приём по острой боли проводится в день обращения. Знаю, что положительных отзывов об этом враче очень много, Мария Николаевна действительно высококлассный профессионал!  Огромное ей спасибо и моё признание», - подчеркнула Ирина Новикова.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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