Останки динозавра с редким носом обнаружили на британском острове

14:55, 11 ноября 2021, ПАИ

На британском острове Уайт обнаружили останки динозавра с уникальным носом в форме луковицы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Кости нашел получающий степень доктора философии в Портсмутском университете Джереми Локвуд. По его словам, ранее на острове в основном находили останки двух видов динозавров — растительноядных игуанодона и мантеллизавра.

«В прошлом году во время локдауна после изучения множества коробок с костями я решил реконструировать череп образца, который хранился с 1978 года, и, к моему удивлению, я обнаружил, что конец его носа имел форму луковицы», - заявил Локвуд.

Он назвал находку Brighstoneus simmondsi в честь деревни Брайстоун, расположенной недалеко от места раскопок. Вторая часть названия дана в честь Кита Симмондса, коллекционера-любителя, который участвовал в первой находке и раскопках этого образца.