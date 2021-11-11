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Останки динозавра с редким носом обнаружили на британском острове

Фото: Natural History Museum / John Sibbick

На британском острове Уайт обнаружили останки динозавра с уникальным носом в форме луковицы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Кости нашел получающий степень доктора философии в Портсмутском университете Джереми Локвуд. По его словам, ранее на острове в основном находили останки двух видов динозавров — растительноядных игуанодона и мантеллизавра.

«В прошлом году во время локдауна после изучения множества коробок с костями я решил реконструировать череп образца, который хранился с 1978 года, и, к моему удивлению, я обнаружил, что конец его носа имел форму луковицы», - заявил Локвуд.

Он назвал находку Brighstoneus simmondsi в честь деревни Брайстоун, расположенной недалеко от места раскопок. Вторая часть названия дана в честь Кита Симмондса, коллекционера-любителя, который участвовал в первой находке и раскопках этого образца.

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