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Премия "Народное признание"

Великолукская студия EMS-фитнеса Twenty Fit поборется за «Народное признание – 2021»

Студия EMS-фитнеса Twenty Fit в Великих Луках пополнила список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Открытие». Заявку прислала редакция газеты «Великолукская правда. Новости».

Единственная в городе студия EMS-фитнеса Twenty Fit открылась в августе 2021 года на базе бизнес-инкубатора «Новация». Начинающий предприниматель Татьяна Иванова создала спортивную площадку, где посетители могут попробовать уникальный метод тренировок со специальным костюмом.

«EMS (Electrical Muscle Stimulation) расшифровывается как «электростимуляция». Во время тренировок на мышцы действуют электрические импульсы, поступающие через закрепленные на теле электроды. Эти импульсы и заставляют мышцы сокращаться. Одним из главных плюсов EMS-фитнеса является экономия времени. Если для обычной тренировки требуется, как правило, час, то здесь достаточно 20 минут, чтобы ощутить эффект от электростимуляции», - отмечают в заявке.

EMS-тренировки включены в расписание всех профессиональных спортсменов. Кроме того, на занятия можно прийти для восстановления мышц после спортивных травм, так как электрические импульсы используются для снятия нагрузки на суставы. Завершить тренировку позволяет EMS лимфодренажный массаж.

«За короткое время своего существования студия Twenty Fit обрела массу поклонников как среди молодых великолучан, так и взрослого населения города», - подчеркнули в редакции.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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