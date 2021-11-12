Псковичам разъяснили, нужно ли менять СНИЛС при смене фамилии

13:16, 12 ноября 2021, ПАИ

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области разъяснило жителям региона, нужно ли менять СНИЛС при смене фамилии.

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) – уникальный номер индивидуального лицевого счёта в ПФР, который используется для обработки сведений о физическом лице в системе индивидуального (персонифицированного) учёта.

СНИЛС указывается в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта, – «Уведомлении о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)».

Личные данные, указанные в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта (ФИО, а также дата рождения, место рождения), должны соответствовать данным паспорта, поэтому при смене фамилии необходимо внести изменения в данные индивидуального лицевого счёта.

Для этого в любой клиентской службе отделения Пенсионного фонда по Псковской области (через работодателя или лично) или в МФЦ необходимо подать заявление об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счёте зарегистрированного лица.

СНИЛС при этом не меняется. Все изменения отражаются на индивидуальном лицевом счёте гражданина, и ему выдается документ, подтверждающий регистрацию, с тем же СНИЛС, но с измененными данными (если меняется фамилия – с измененной фамилией).