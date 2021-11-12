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Общество

Псковичам разъяснили, нужно ли менять СНИЛС при смене фамилии

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области разъяснило жителям региона, нужно ли менять СНИЛС при смене фамилии.

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) – уникальный номер индивидуального лицевого счёта в ПФР, который используется для обработки сведений о физическом лице в системе индивидуального (персонифицированного) учёта.

СНИЛС указывается в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта, – «Уведомлении о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)».

Личные данные, указанные в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта (ФИО, а также дата рождения, место рождения), должны соответствовать данным паспорта, поэтому при смене фамилии необходимо внести изменения в данные индивидуального лицевого счёта.

Для этого в любой клиентской службе отделения Пенсионного фонда по Псковской области (через работодателя или лично) или в МФЦ необходимо подать заявление об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счёте зарегистрированного лица.

СНИЛС при этом не меняется. Все изменения отражаются на индивидуальном лицевом счёте гражданина, и ему выдается документ, подтверждающий регистрацию, с тем же СНИЛС, но с измененными данными (если меняется фамилия – с измененной фамилией).

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