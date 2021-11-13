Торгово-досуговый центр Fjord Plaza выдвинут на «Народное признание»

11:00, 13 ноября 2021, ПАИ

Торгово-досуговый центр Fjord Plaza поборется за статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Сервис». Заявку прислала псковичка Елена Петрова.

В тексте отмечается, что Fjord Plaza – современный торгово-досуговый центр с архитектурой международного уровня, один из центров шопинга и современного досуга псковичей и туристов.

Зимой 2021 года торговый комплекс сделал подарок своим посетителям и открыл на территории парковки бесплатный уличный каток, получив большое количество благодарственных откликов псковичей, уставших от эпидемиологических ограничений.

Администрация торгового центра строго следит за уровнем сервиса и придерживается европейских стандартов в этом вопросе. Комплекс оснащён удобными лифтами, на обоих этажах есть комфортные комнаты матери и ребёнка. В ТДЦ находится самый большой в области по площади торгового зала «Магнит Семейный», огромная площадь зоны фуд-корта, ресторан «Пхали-Хинкали», внушительная зона детских развлечений, семизальный кинотеатр Silver Cinema. В комплексе расположилось свыше 100 магазинов. Здесь каждый посетитель сможет найти одежду и обувь на любой вкус, возраст, по приемлемой цене и на всякий случай жизни.

На сегодняшний день ТДЦ Fjord Plaza уже успел завоевать сердца многих жителей города, став местом безопасного комфортного шопинга и досуга, подтвердив свою значимость даже в условиях пандемии.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.