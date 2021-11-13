Более 208 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса

15:46, 13 ноября 2021, ПАИ

208 846 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделали 224 798 жителей региона. Всего использовано 84,7 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса. Глава региона отметил, что система QR-кодов продолжает расширяться и правительство РФ внесло соответствующий законопроект в Госдуму. Также Михаил Ведерников призвал жителей региона записываться на прививку.

По последним данным, в Псковской области с начала пандемии коронавирусом заразилось 61 808 человек, 53 089 пациентов выздоровело, 977 человек умерло.