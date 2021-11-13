295 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
61 808 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 295 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Выздоровело 53 089 пациентов (за сутки – 201), умерло 973 инфицированных COVID-19. Всего специалисты провели 630 897 тестов на коронавирус (за сутки – 2 082).
Глава региона отметил, что эпидситуация остаётся крайне напряжённой, и добавил, что тенденции к снижению уровня заболеваемости пока нет.
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