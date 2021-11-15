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Премия "Народное признание"

Псковского ведущего интеллектуальных игр выдвинули на премию «Народное признание – 2021»

Ведущий интеллектуальных игр Михаил Черкасов поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2021» в номинации «Призвание». Заявку прислал пскович, член команды по интеллектуальным играм «Андердоги» Александр Елисеев.

Михаил Черкасов, известный как Мишган, на протяжении многих лет организует для жителей города интеллектуальные игры, а именно: квиз «Взрыв мозга», «Мишганский брейн» и другие. Многие участники игр после этого стали пробовать свои силы в спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» и проходить отборы на телепередачи, в том числе в «Свою игру» на НТВ.

Кроме того, Михаил создал свое собственное шоу под названием «КТО КОГО». В этой интеллектуально-развлекательной игре ведущий выясняет, кто из двух гостей шоу умнее и сообразительнее.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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