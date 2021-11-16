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Общество

Проектировщики отмечают профессиональный праздник 16 ноября

Всероссийский день проектировщика отмечается 16 ноября. Как сообщает calend.ru, инициатором профессионального праздника выступила коммерческая фирма, группа компаний «Роспайп».

В организации уверены, что таким образом исправлена историческая несправедливость: ежегодно с размахом отмечается День строителя, а у проектировщиков, с работы которых начинается возведение любого здания, своего праздника до недавнего времени не было.

Специалисты этой области занимаются не только проектированием высотных конструкций, но и линейных сооружений: железнодорожных и автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, трамвайных линий, линий электропередач, трубопроводов, газопроводов, систем канализации.

Первый День проектировщика прошел 16 ноября 2005 года в Санкт-Петербурге. На нем присутствовали 150 гостей. Спустя год праздник охватил три города: Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. В 2007-м на День проектировщика съехались более 2 тысяч специалистов из 15 российских городов. Сейчас праздник стал общероссийским, но официального статуса пока не имеет.

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