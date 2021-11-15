Себежское отделение РГО поборется за статуэтку «Народного признания»

17:09, 15 ноября 2021, ПАИ

Себежское отделение Русского географического общества поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2021» в номинации «Инициатива». Заявку прислала редакция районной газеты «Призыв».

Себежское местное отделение РГО совместно с поисковым отрядом «Забытый батальон» и командой единомышленников более 20 лет занимается поисковой работой в районе и уже несколько лет подряд вовлекает в неё молодых людей.

«Три года назад мы решили, что для того, чтобы мы могли собрать наших молодых единомышленников вместе на какой-то общей территории, нам нужно найти такую локацию, которая должна нести в себе существенный исторический потенциал и некие уникальные возможности для нашей работы. Кроме этого, такая территория должна находиться за пределами привычной цивилизации, то есть в дикой природе», – рассказал руководитель отделения РГО и командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

Решив создать площадку для проведения сборов и работы с молодежью, поисковики придумали проект по созданию на территории Себежского района постоянно действующего экспедиционного молодёжно-патриотического лагеря «Укрепрайон» как места для реализации задач по реальному патриотическому воспитанию и совершенствованию морально-нравственных установок молодого поколения.

В 2021 году инициаторы проекта «Укрепрайон» и поисковики провели на территории, которую определили для работы, две полноценных молодежных добровольческих вахты, в которых приняли участие студенты и сотрудники Российского технологического университета (МИРЭА) из Москвы и Ставрополя.

Привлекая молодых людей к мероприятиям в таком экспедиционном молодежно-патриотическом лагере и к участию в деятельности по созданию военно-мемориального парка-музея «Себежский укрепрайон», в рамках которых планируется расчистить и благоустроить территорию вокруг железобетонных оборонительных сооружений, в которых в первые дни войны советскими войсками велись активные боевые действия, поисковики сделают большую работу, которая точно не останется незамеченной нынешним и будущими поколениями.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.