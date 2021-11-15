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Премия "Народное признание"

Основатель Псковского музея армии и флота Павел Дроздов номинирован на «Народное признание - 2021»

Экскурсовод, основатель Псковского музея армии и флота Павел Дроздов пополнил список претендентов общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Инициатива». Заявку прислал председатель Псковского городского Совета ветеранов войны и труда Виктор Андреев.

В тексте отмечается, что Павел Дроздов выдвигается за создание значимого, уникального и оригинального проекта и активную работу интерактивного Псковского музея армии и флота на общественных началах, как волонтер. Коллекция музея насчитывает более тысячи экспонатов разного времени и разных направлений, в частности пушка времен Петра I, уникальный пятилаповый мертвый якорь, который когда-то, более 100 лет назад, удерживал деревянный плавучий Ольгинский мост. Главная достопримечательность — пограничный сторожевой катер-музей, где в рулевой рубке можно постоять за штурвалом, почувствовать себя командиром, а также отдохнуть в каюте, увидеть костюмы водолазов и настоящий сундук пирата с сокровищами.

«У каждого экспоната своя история, своя жизнь, своя тайна. За время работы музея проведено 17 тематических выставок в школах, в выставочных залах Псковско-Изборского музея-заповедника, в Центре туризма и творческих индустрий города Пскова. Музей со дня основания посетили более пяти тысяч псковичей и гостей города. Книга почетных гостей объемом 150 страниц формата А4 полностью исписана благодарностями», - отметил Виктор Андреев.

В заявке подчеркивается, что все экспонаты Павел Дроздов собирает самостоятельно, в мастерской музея реставрирует те предметы, которые не пощадило время. Со многими общественными организациями заключены соглашения о сотрудничестве. Павел Дроздов ежегодно проводит или участвует более чем в 70 мероприятиях. Активно ведет патриотическую работу со школами, центром «Патриот». Является автором многих публикаций в СМИ, научно-популярной книги «Во славу России. Псковичи в истории Российского Флота».

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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