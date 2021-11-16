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Премия "Народное признание"

Усадьба Ореховно номинирована на «Народное признание - 2021»

Усадьба Ореховно, расположенная в Пустошкинском районе, пополнила список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Инициатива». Заявку прислала редакция районной газеты «Вперед».

Усадьба Ореховно — первый и единственный европейский сад в России, который, несмотря на статус частного владения, открыт для публики. Усадьба Ореховно, расположенная в деревне Ореховно в Псковской области, принадлежит ландшафтному архитектору Александру Гривко, автору частных и открытых для публики садов в России и Европе. Авторы заявки отметили, что усадьба является примером использования пустующих земель, которые теперь не зарастают сорняками и борщевиком, а являют собой уникальное произведение ландшафтного искусства.

Ореховно входит в список псковских дворянских усадеб проекта развития культурно-познавательного туризма «Русские усадьбы», а также внесен в список Great Gardens of the World.

Парк усадьбы Ореховно — это энциклопедия садовых стилей: английского пейзажного, итальянского и французского регулярных. Здесь можно встретить элементы, присущие многим образцам европейского садового искусства. По сути, Ореховно — это оммаж исторической усадебной культуре.

«Растения в парке подобраны с учетом климатических особенностей этих широт. Вечнозеленым тису и самшиту нашлась замена в виде туи западной. Аллея из десятиметровых представителей этого редчайшего древесного сорта, завершающаяся классической балюстрадой, цитирует французский пейзаж с кипарисами. Есть в Ореховно и миниатюрный фрагмент итальянского сада эпохи Возрождения: с зеркальным регулярным парком, узорными посадками, боскетами, орнаментальными скульптурами. Здесь есть на что взглянуть и чем полюбоваться», - отмечают авторы заявки.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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