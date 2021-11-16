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Премия "Народное признание"

Дновский хореографический коллектив «Изумруд» выдвинули на премию «Народное признание»

Хореографический коллектив «Изумруд» Центра дополнительного образования детей в Дно выдвинули на премию «Народное признание – 2021» в номинации «Талант». Заявку прислал директор МОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» Евгений Морозов.

«Изумруд» образовался в 2010 году. Молодой специалист Екатерина Росенкова создала ансамбль, когда пришла на работу в Центр дополнительного образования детей после окончания Псковского колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Сначала хореографический коллектив был смешанным. Екатерина Росенкова занималась с ребятами, которые никогда не обучались танцам, и с теми, кто пробовал свои творческие силы у других педагогов.

В настоящее время ансамбль включает в себя более 60 человек – это дети от 5 до 18 лет. В этом году занимается пять групп: дошкольная группа, младшая группа, 1-й класс, средняя и старшая группы.

Коллектив работает в разных танцевальных стилях, начиная от народного танца, заканчивая современными стилями.

«Хореографический коллектив «Изумруд» является неотъемлемой частью культурной жизни Дновского района, а также участником и призёром различных российских и международных конкурсов», - отмечает автор заявки.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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