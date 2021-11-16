Олег Лаптев поборется за статуэтку «Народного признания – 2021»

16:25, 16 ноября 2021, ПАИ

Пресс-секретарь Федерации ММА Псковской области Олег Лаптев пополнил список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Призвание». Заявку прислал уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

По его словам, Олег Лаптев пришёл в спортивную журналистику и решил заниматься популяризацией единоборств. Благодаря клубу спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» он начал упорно знакомиться и общаться с действующими спортсменами и тренерами клуба. В процессе своей деятельности помимо спортивной журналистики принимал участие в волонтерской деятельности города Великие Луки. Также на сегодняшний момент продолжает участвовать во многих онлайн-мероприятиях различного направления.

«Он постоянно развивается, получает образование и осваивает что-то новое для себя. На сегодняшний день он имеет множество сертификатов по разным базовым направлениям от комьюнити-менеджера до социального проектирования. И это только начало. Для него очень важно не только писать о спорте, но и продвигать интересы в соцсетях каждого профессионального спортсмена, кто занимается спортивными единоборствами в Псковской области», - отметил Аркадий Мурылев.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.