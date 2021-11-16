Елена Полонская: Мы внимательно относимся к общественным инициативам

16:55, 16 ноября 2021, ПАИ

«Мы внимательно относимся к общественным инициативам», - заявила глава Пскова Елена Полонская по итогу рабочего совещания по вопросу изменения действующего законодательства Псковской области в части сдерживания распространения борщевика Сосновского.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, инициативу Николая Петрова, направленную на борьбу с борщевиком, власти города намерены поддержать. «Нам предстоит большой путь от перевоплощения общественной инициативы в законодательную. Далее мы обязательно вместе с Николаем Николаевичем выйдем на Псковскую городскую Думу, рассмотрим вместе с депутатами данную законодательную инициативу и в случае поддержки выйдем с ней в Псковское областное Собрание депутатов», - рассказала Елена Полонская.

По её словам, инициатива очень важна для города, который является туристически привлекательным. «Такая негативная «достопримечательность» в виде борщевика Сосновского просто недопустима», - заявила глава Пскова. Она подчеркнула, что сегодня нужно объединить все усилия, не только одному муниципалитету прикладывать максимальные усилия по борьбе с борщевиком Сосновского, необходима и поддержка собственников земельных участков, расположенных на территории муниципалитета.

16 ноября в Пскове состоялось рабочее совещание по обсуждению вопроса изменения действующего законодательства Псковской области в части сдерживания распространения борщевика Сосновского. В мероприятии приняли участие Елена Полонская, депутаты Псковской городской Думы и Псковского областного Собрания, представители областной и городской администраций региона.