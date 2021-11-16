Псковская гордума разработает законопроект по борьбе с борщевиком

15:59, 16 ноября 2021, ПАИ

Псковская гордума разработает законопроект по борьбе с борщевиком. С таким предложением на совещании 16 ноября выступила глава Пскова Елена Полонская, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Первый замначальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Галина Тронина напомнила, что уже сейчас владельцев участков, заросших борщевиком, можно привлечь к ответственности. Она отметила, что стоит рассмотреть вопрос об увеличении штрафов, и поблагодарила Николая Петрова за инициативу.

Елена Полонская предложила разработать вместе с активистом законодательную инициативу, обсудить ее на совете муниципальных образований, а затем выйти в областное Собрание. «Затем вместе с коллегами из Собрания проработать документ и после принять», - отметила Елена Полонская.