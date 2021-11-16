Псковская гордума обсудит инициативу о наказании виновных в распространении борщевика

14:27, 16 ноября 2021, ПАИ

16 ноября в Псковской городской Думе обсудят инициативу общественного активиста Николая Петрова, который предлагает принять ряд изменений в действующее законодательство в части сдерживания распространения борщевика Сосновского. Об этом Псковскому агентству информации сообщила глава Пскова Елена Полонская в эфире проекта ПАИ-live.

Как пояснила глава города, общественник считает необходимым дополнить статью 2.5 «Нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов» Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» частями 5 и 6, предусматривающими административную ответственность за распространение борщевика Сосновского в виде самостоятельного состава правонарушения. В частности, предлагается привлекать к ответственности виновных в нарушении установленных органами местного самоуправления требований по удалению борщевика на землях населенных пунктов и в использовании грунта, зараженного семенами и корнями этого растения при строительстве зданий, дорог и благоустройстве территорий.

На совещание будут приглашены представители органов законодательной и исполнительной власти области, организаций, осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия за использованием земельных участков и недопущением распространения на них сорной растительности, а также сам автор инициативы.

«Мне очень понравилась и близка инициатива активного псковича Николая Петрова. Все мы знаем, что он создал свой сайт, на котором видно в онлайн-режиме карту борщевика. И благодаря спутникам, новым технологиям все жители нашего города и нашей страны, в том числе и специалисты, могут отслеживать места распространения борщевика Сосновского», - отметила Елена Полонская.

Она пояснила, что из года в год управление городского хозяйства администрации города разыгрывало аукционы на обработку земель общего пользования от борщевика Сосновского. Но каждый раз локация обработанных мест менялась. «Все мы понимаем, что одного года для борьбы с борщевиком недостаточно. Кстати, по муниципальной программе на борьбу с борщевиком Сосновского выделено порядка 30 млн рублей. Кроме того, региональная власть нам тоже помогает дополнительными субсидиями, которые поступают в бюджет города Пскова как раз таки на борьбу с борщевиком», - рассказала глава города.

Она подчеркнула, что невозможно силами только управления городского хозяйства и муниципалитета победить распространение борщевика. В качестве примера Елена Полонская привела улицу Коммунальную, 15б, где УГХ ежегодно обрабатывает участок возле остановочного комплекса. Но за его границами на частной территории находится заброшенный жилой дом, вблизи которого произрастает борщевик. «Николай Петров предлагает привлекать к ответственности как физических, так и юридических лиц за то, что не следят за своим земельным участком, своевременно его не обрабатывают, не косят траву, в том числе не истребляют борщевик», - уточнила глава Пскова.