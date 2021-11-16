Рассказывать школьникам о проблеме борщевика предложил псковский общественник

17:41, 16 ноября 2021, ПАИ

Рассказывать в школах о проблеме распространения борщевика предложил общественный активист Николай Петров. Об этом с совещания у главы города сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Активист обратил внимание на необходимость участия жителей. По его мнению, людей нужно информировать, мотивировать на борьбу с борщевиком. Поэтому он предложил сделать уроки по экологии в школе по теме борщевика. «Очень важно хотя бы два урока в год с 9 класса проводить, сказать школьникам, что есть такая проблема. Сейчас об этом почти не говорится, люди пока не понимают этого», - пояснил Николай Петров.

Глава Пскова Елена Полонская заметила, что нужно вместе взяться за эту работу и ликвидировать борщевик общими усилиями. Она поблагодарила активиста за его инициативу и заверила, что ее обязательно отработают и вынесут на рассмотрение Псковской городской Думы, а в случае поддержки — в Псковское областное Собрание. «В комитет по местному самоуправлению тоже представим законодательную инициативу, чтобы она была поддержана повсеместно. Обратимся в адрес региональных властей. Предстоит кропотливая работа вместе с юристами», - сообщила Елена Полонская.

16 ноября в Пскове состоялось рабочее совещание по обсуждению вопроса изменения действующего законодательства Псковской области в части сдерживания распространения борщевика Сосновского. В мероприятии приняли участие Елена Полонская, депутаты Псковской городской Думы и Псковского областного Собрания, представители областной и городской администраций региона.