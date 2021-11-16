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Премия "Народное признание"

Псковский завод компьютерных и мобильных кабелей стал номинантом на премию «Народное признание»

ПЗМКК номинирован на премию «Народное признание» в 2021 году.. Фото ПЗМКК

АО «Псковский Завод Компьютерных и Мобильных Кабелей» стал очередным номинантом премии «Народное признание» в 2021 году.  Завод завлен в номинации «Наша марка».

Предприятие является официальным производителем продукции GCR в Пскове. 

GCR (GREENCONNECT Russia) – российский производитель, поставщик и эксперт отрасли современной мобильной и компьютерной кабельной продукции и мобильных аксессуаров. Ассортимент включает в себя кабели USB, LAN, HDMI, DisplayPort и многие другие виды кабелей, устройств и аксессуаров.

АО «ПЗКМК» работает с 2019 года, однако бренд начинал свою историю еще в 2016-ом. GCR вносит вклад в развитие российской кабельной промышленности и вписывается в программу импортозамещения. Производственные мощности компании позволяют выпускать более 5000 единиц кабельной продукции ежедневно. Ассортимент обновляется ежемесячно.
Под крышей GCR трудится большое количество псковичей, которые производят продукт, востребованный по всей России и за её пределами.

Во время пандемии, когда многие компании встали на путь сокращения,  GCR быстро адаптировалось без ущерба для своей команды: была введена удаленная работа, открыты новые вакансии. На предприятии внимательно следят за здоровьем работников. GCR предоставляет своим сотрудникам полный пакет социальных гарантий, поддерживает их профессиональное развитие и заботится о комфортной среде на производстве, проводя мероприятия и создавая теплые традиции.

«GCR разрушает стереотипы, что завод – место только для мужчин. Производство в большей степени состоит из женщин, которые отлично справляются с работой на инновационном оборудовании и инженерными операциями», - отмечается в заявке.

Компания делает крупные инвестиции в псковскую промышленную инфраструктуру и активно сотрудничает с местными предприятиями.

Также АО «ПЗКМК» организует практику для студентов Псковского государственного университета, что дает будущим специалистам уникальную возможность получить опыт на современном оборудовании под руководством профессионалов своего дела.

«Предприятие завоевало доверие псковичей как прогрессивное предприятие, которое каждый день трудится, чтобы сделать нашу жизнь удобнее и безопаснее» - рассказало ПАИ руководство завода.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

Партнёры премии в 2021 году

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