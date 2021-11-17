Международный день студентов отмечается 17 ноября

08:38, 17 ноября 2021, ПАИ

17 ноября отмечается Международный день студентов (International Students' Day). Как пишет портал calend.ru, праздник был учрежден в 1941 году в Лондоне на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, но отмечать его начали с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах.

История праздника началась в Чехословакии во время Второй мировой войны и связана с трагическими событиями.

28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства (28 октября 1918 года). Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, в тот день застрелили студента медицинского факультета Яна Оплетала (Jan Opletal).

Его похоронили 15 ноября 1939 года, тогда снова начались акции протеста. В итоге более 1200 студентов арестовали и поместили в концлагерь Заксенхаузен. Девять студентов казнили без суда, а позже Гитлер приказал закрыть все чешские вузы до конца войны.

В честь этих событий и был установлен Международный день студентов, а в послевоенные годы его празднование подтверждено на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге в 1946 году, и с этого времени он отмечается ежегодно.